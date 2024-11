KOK turnyre Vilniuje – chaosas ir nutraukta Pakutinsko kova bei Krilavičiaus pergalė

„Grand Prix“ turnyro pusfinalyje E.Balsys nokautu pirmajame raunde nugalėjo Luką Grigaitį, o finale teisėjų sprendimu įveikė Deividą Michnevičių, kuris pusfinalyje nokautu trečiajame raunde įveikė Beną Šorochovą.

Tuo tarpu T.Pakutinskas dominavo prieš S.Romanovą, tačiau likus vos 16 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos ringe kilo chaosas.

Sunkiai viena akimi matęs S.Romanovas pastūmė teisėją po to, kai T.Pakutinskas pataikė galva į nosį. Į ringą suplūdo abiejų kovotojų komandos ir teisėjas kovą paskelbė be nugalėtojo.

What the hell just happened??? Tomas Pakutinskas headbutted Stanislav Romanov in the 1R at KOK/MMA Bushido in Vilnius what caused a little riot and a No Contest pic.twitter.com/JjGZXjVz14