„Negalime lenktyniauti viena koja“: „Red Bull“ svarsto imtis drastiško žingsnio

Jei olandas Maxas Verstappenas vis dar sugeba kovoti dėl aukštų vietų, tai jo naujasis komandos draugas Liamas Lawsonas visiškai nepateisina lūkesčių. Kvalifikacijoje L.Lawsonas yra vienas lėčiausių pilotų, o lenktynėse stebuklų taip pat nerodo. Net ir po to, kai Kinijoje buvo diskvalifikuoti 3 pilotai, L.Lawsonas vis tiek nesugebėjo pakilti iki taškų zonos.

„Suprantame, kad mūsų laukia sunkus darbas tobulinant bolidą, bet mums reikia ir to, kad abu pilotai kovotų dėl aukštų vietų, jei mes norime turėti bent kažkokią galimybę pretenduoti į konstruktorių taurę. Viena koja lenktyniauti mes negalime. Turime dirbti visi kartu, kad abu mūsų bolidai būtų tarp lyderių“, – sakė „Red Bull“ vadovas Christianas Horneris.

Tuo pačiu Ch.Horneris buvo paklaustas, kiek laiko L.Lawsonas dar turi, kad pagerintų savo rezultatus. Visgi, nuo tiesaus atsakymo „Red Bull“ vadovas išsisuko.

„Formulėje 1“ spaudimo niekada netrūksta. Liamas pats tai supranta. Tikimės, kad jis į tai reaguos atitinkamai“, – teigė Ch.Horneris.

Tuo tarpu ESPN, remdamasis savo šaltiniais, praneša, kad „Red Bull“ jau tokioje ankstyvoje sezono stadijoje svarsto pakeisti komandos sudėtį. Teigiama, jog jau kitame etape Japonijoje į „Red Bull“ bolidą galėtų atsisėsti dukterinės „Racing Bulls“ komandos narys Yuki Tsunoda. Jis šiame sezone kol kas važiuoja geriau už L.Lawsoną, o Japonijos GP jam bus namų lenktynės.

Red Bull to consider replacing driver Liam Lawson with Yuki Tsunoda after just two races of the new season 🤔 pic.twitter.com/210Zlpx1QD