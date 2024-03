NCAA atkrintamosiose Simonas Lukošius pagerino taškų rekordą

Simas Lukošius nugalėtojų gretose per 37 minutes surinko 31 tašką (1/1 dvit., 7/12 trit., 8/8 baud.), sugriebė 2 atšokusius kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet suklydo 2 sykius.

🇩🇪🇱🇹 Simas Lukošius brought a flamethrower coming back from the locker room: 26 PTS in the 2H leading Cincinnati (alongside Day Day Thomas) to a comeback win over West Virginia in the 1st Round of the Big 12 Tournament



31 PTS (career-high)

1-1 2P • 7-12 3P • 8-8 FT pic.twitter.com/tuZhv0NTC1