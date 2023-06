NBA titulo šventei persikėlus į Denverio gatves kilo neramumai: nukentėjo mažiausiai 10 žmonių

Skelbiama, jog iš viso po šūvių gatvėse buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių, o 3 iš jų kritinės būklės.

CHAMPIONSHIP CITY, BABY! 🗣 A crowd has gathered at 20th and Market in downtown Denver after the Denver Nuggets clinched their first-ever NBA title. pic.twitter.com/nMLGPyqieZ

Reuters.com skelbiama, kad vienas iš pagrindinių įtariamųjų taip pat buvo sužalotas, o vėliau sulaikytas pareigūnų. Rašoma, kad įtariamasis yra jaunuolis, 2000 m. gimimo vyriškis.

BREAKING: Nine people shot in a mass shooting in Denver, United States in an area where basketball fans were celebrating the Nuggets first NBA title win. pic.twitter.com/JMawSQhIXs

