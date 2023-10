NBA sugrįžta prie klasikinio „Visų žvaigždžių“ rungtynių formato

Taip pat rungtynėse vėl bus žaidžiami keturi kėliniai po 12 minučių.

Priminsime, kad nuo 2018 metų „Visų žvaigždžių“ rungtynėse buvo renkami kapitonai, kurie tada rinkdavosi sau žaidėjus į komandą.

Šiame sezone NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis įvyks kitų metų vasario 16–18 dienomis Indianapolyje.

The NBA today announced changes to the format for the 2024 NBA All-Star Game, which will be played on Sunday, Feb. 18 at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, home of the Indiana Pacers. pic.twitter.com/nhb3A51fC2