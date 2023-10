Varžovo smūgį alkūne į veidą sugėręs Sabonis užfiksavo 40 metų nematytą pasiekimą

D. Sabonis per 32 minutes pelnė 22 taškus (7/12 dvit., 1/2 trit., 5/7 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, perėmė vieną kamuolį, tris kartus suklydo ir triskart pažeidė taisykles.

Lietuvis tapo pirmuoju „Kings“ krepšininku per 40 metų, kuris pirmosiose sezono rungtynėse įmetė bent 20 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

The first King with



20+ PTS

10+ REB

5+ AST



in a season opener in over 40 seasons. https://t.co/mNmF3q01qe