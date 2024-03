NBA nubaudė į kamuolį spyrusį Prancūzijos krepšininką Evaną Fournier

Jis turės susimokėti, nes rungtynėse prieš Majamio „Heat“ po pergalingo Bamo Adebayo metimo spyrė į kamuolį.

31 metų 201 cm ūgio atletas šiame sezone NBA per 17 minučių vidutiniškai renka 7,5 taško, atkovoja po 2 kamuolius ir atlieka 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

Bam hitting the 3 was AMAZING AND HUGE. But look at Evan Fournier kick the ball all the way up 😂😂🤣. If he hit a fan or someone he’s gonna have to pay a hefty fine. pic.twitter.com/lBvkLJgRpI