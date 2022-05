NBA naujokų biržoje „Kings“ su Saboniu sulaukė aukšto šaukimo, pirmasis atiteko „Magic“

Floridos ekipa šiame sezone laimėjo vos 22 rungtynes ir Rytų konferencijoje užėmė paskutinę vietą. „Magic“ turėjo 14 proc. tikimybę laimėti pirmąjį šaukimą.

Pirmasis šaukimas prognozuojamas Jabari Smithui, Chetui Holmgrenui arba Paolo Banchero.

Antrąjį šaukimą gavo Oklahomos „Thunder“, trečiąjį – Hiustono „Rockets“. O ketvirtasis atiteko Domanto Sabonio atstovaujamai Sakramento „Kings“ klubui.

Beje, D. Sabonis buvo klubo atstovas ceremonijoje.

Dame's and Sabonis' reaction to the Kings jumping to the top 4 😅 pic.twitter.com/5c1hS6zg6D