NBA lietuvių sezonas: rodiklius išlaikęs bokštų duetas ir klausimai, į kuriuos turi atsakyti likusi trijulė

Šiemet NBA lygoje žaidė penki lietuviai, tiesa, kai kurie jie ant parketo buvo pasirodę vos kelis kartus, kiti gi džiugino įspūdingu žaidimu.

Į atkrintamąsias pateko vienintelis Jonas Valančiūnas su Naujojo Orleano „Pelicans“. Ikiatkrintamųjų etapą praėję „pelikanai“ Vakarų konferencijos ketvirtfinalyje kovėsi su geriausia šio sezono NBA komanda Fynikso „Suns“.

Nors daugelis NBA ekspertų prognozavo gana lengvą Fynikso ekipos pergalę, gal net sausu rezulatu, tačiau JV su „Pelicans“ nustebino solidžiu žaidimu ir iškovojo dvi pergales.

Kitų lietuvų ekipoms prasibrauti į atkrintamąsias nepavyko. Domantas Sabonis su Sakramento „Kings“ Vakaruose liko dvyliktoje vietoje.

Igno Brazdeikio atstovaujama Orlando „Magic“ Rytuose užėmė penkioliktąją vietą, o epizodiškai žaidusio Arnoldo Kulbokos Šarlotės „Hornets“ pralaimėjo ikiatkrintamųjų varžybų pirmajame etape.

Deividas Sirvydis turėjo mažą šansą „Pistons“ gretose ir sužaidė vos tris mačus. O komandai sezonas vėl susiklostė prastai ir Rytuose jie liko priešpaskutiniai 14-ti.

Tv3.lt siūlo ažvelgti, kaip šiemet sekėsi kiekvienam iš lietuvių ir kokios jų perspektyvos jau kitame NBA sezone.

Jonas Valančiūnas (Naujojo Orleano „Pelicans“).

J. Valančiūnas sužaidė geriausią savo sezoną NBA lygoje. Aukštaūgis reguliariajame sezone rinko po 17,8 taško, 11,4 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo.

Serijoje su „Suns“ jo statistika per mačą siekė 14,5 pelnyto taško, 14,3 atkovoto kamuolio bei 3 rezultatyvius perdavimus.

„Suns“ tikrai turėjo pavargti stabdant varžovus, tarp jų ir solidžiai žaidusį milžiną iš Utenos.

JV tai buvo pirmasis sezonas Naujajame Orleane. Ir dar koks sezonas. Lietuvis pasižymėjo solidžiu pataikymu – bendras taiklumas siekė 54,6 proc. Tritaškius jis svaidė 36,1 proc.. taiklumu, baudas – 82 proc.

Savo dominavimą po krepšiu J. Valančiūnas įrodė sezone suringdamas net 50 dvigubų dublių. Už jį daugiau surinko tik NBA žvaigždės Nikola Jokičius ir Rudy Gobertas.

O kur dar jo šou mače su Los Andželo „Clippers“, kai lietuvis gerino asmeninis rekordus ir tose rungtynėse pataikė net septynis tritaškius. Visus juos iš eilės ir per pirmąją susitikimo dalį.

