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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA komisaras įvertino Jameso keliones sraigtasparniu Filadelfijoje

2026-10-21 08:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 08:09
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Filadelfijos „76ers“ žvaigždės LeBrono Jameso pasirinktas keliavimo būdas sulaukė NBA komisaro Adamo Silverio dėmesio.

LeBronas Jamesas | Scanpix nuotr.

Filadelfijos „76ers“ žvaigždės LeBrono Jameso pasirinktas keliavimo būdas sulaukė NBA komisaro Adamo Silverio dėmesio.

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Vasarą prie Filadelfijos klubo prisijungęs 41-erių krepšininkas nusprendė apsigyventi Niujorke, o į komandos treniruotes ir kitas veiklas keliauja sraigtasparniu.

Antradienį A. Silveris patvirtino, kad toks sprendimas nepažeidžia NBA taisyklių.

„Jis turi sutartį su „Fanatics“. Visiškai normalu, jeigu pagal šią sutartį jam suteikiamas sraigtasparnis.Kol tai yra tik „Fanatics“ ir LeBrono susitarimas, kuriame nedalyvauja jokia NBA komanda, nėra jokio taisyklių pažeidimo“, – paaiškino NBA komisaras.

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L. Jamesas nėra pirmasis „76ers“ krepšininkas, nusprendęs gyventi Niujorke ir reguliariai keliauti į Filadelfiją.

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Anksčiau taip elgėsi ir dabartinis Los Andželo „Lakers“ treneris JJ Redickas, kuris žaidėjo karjeros metu atstovavo Filadelfijos ekipai.

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Vis dėlto L. Jameso kelionės sraigtasparniu sulaukia nemažai dėmesio komandos viduje.

Pranešama, kad po treniruočių vykstančių spaudos konferencijų metu „76ers“ krepšininkai neretai nutraukia savo atsakymus ir juokiasi, kai nuo klubo verslo centro stogo pakyla L. Jameso sraigtasparnis.

Pats keturiskart NBA čempionas dėl tokio dėmesio nesuka galvos.

„Esu tai daręs ir anksčiau. Tai tiesiog dar vienas keliavimo būdas“, – sakė L. Jamesas.

Šį sezoną legendinis puolėjas pradėjo rekordinį 24-ąjį sezoną NBA lygoje.

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