NBA finalo starte „Pacers“ išplėšė pergalę prieš „Thunder“ – Haliburtono šūvis paskutinę sekundę

Ricko Carlisle auklėtiniai svečių arenoje 111:110 (20:29, 25:28, 31:28, 35:25) įveikė Oklahomos „Thunder“ klubą ir serijoje iki keturių pergalių laimi 1:0.

Indianos klubo pergalę nulėmė Tyrese'as Haliburtonas. „Pacers“ komandos žvaigždė likus žaisti 0,3 sekundėms pataikė tolimą dvitaškį ir išvedė „Pacers“ į priekį.

WHAT THE HALIBURTON AGAIN 😱



TYRESE WINS GAME 1 OF THE NBA FINALS FOR THE PACERS 🔥 pic.twitter.com/TLv6OtQyWV

