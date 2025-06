Pacers treneris Rickas Carlisle'as nustebo dėl Knicks sprendimo atleisti Tomą Thibodeau – mano, kad šis ilgai be darbo neliks

„Pacers“ strategas apie tai prabilo trečiadienį, likus dienai iki NBA finalo serijos pradžios, kurioje jo komanda susikaus su Oklahomos „Thunder“. Į finalą „Pacers“ pateko Rytų konferencijos finale įveikę būtent T. Thibodeau treniruotą „Knicks“.

Trečiadienį žurnalistai R. Carlisle’o paklausė, ką jis mano apie T. Thibodeau atleidimą, kurį „Knicks“ oficialiai paskelbė antradienį.

„Kai pirmą kartą pamačiau tą naujieną, galvojau, kad tai kažkokia suklastota dirbtinio intelekto nesąmonė, – sakė R. Carlisle’as. – Negali būti. Tai tiesiog neįmanoma. Žinau, kaip žaidėjai jį vertina. Nelabai yra ką daugiau pasakyti. Komandos ir savininkai gali vienašališkai priimti tokius sprendimus. Jie turi teisę tai daryti.“

T. Thibodeau atleidimas – jau trečias netikėtas NBA vyr. trenerio atleidimas nuo reguliariojo sezono pabaigos.

Dar kovo 28 d. Memfio „Grizzlies“ iš pareigų atleido Taylorą Jenkinsą. kai iki sezono pabaigos buvo likusios devynerios rungtynės, o komanda turėjo solidų 44 pergalių ir 29 pralaimėjimų balansą. Vėliau likus trims rungtynėms iki reguliariojo sezono finišo Denverio „Nuggets“ netikėtai atleido Michaelą Malone’ą, kai jie taip pat turėjo tvirtą 47–32 balansą. M. Malone‘ui buvo praėję vos kiek mažiau nei dveji metai po triumfo NBA finale su „Nuggets“.

Jei T. Jenkinsas ir M. Malone’as bus pasirengę grįžti prie trenerio darbo, abu laikomi rimtais kandidatais šios vasaros trenerių rinkoje, įskaitant ką tik atsilaisvinusias „Knicks“ pareigas.

Grįžtant prie T. Thibodeau – per karjerą jis buvo ne kartą kritikuojamas, ypač dėl to, kaip naudoja rotaciją, tačiau jo bendras trenerio meistriškumas beveik niekada nekvestionuojamas.

Šį sezoną jis pasiekė vieną didžiausių savo karjeros laimėjimų ir atvedė „Knicks“ į konferencijos finalą, kuriame klubas dalyvavo pirmą kartą nuo 2000 metų. Į šį etapą Niujorko ekipa prasibrovė eliminuodama čempionų titulą gynusią Bostono „Celtics“ ir tai padarė dar iki Jaysonui Tatumui patiriant Achilo sausgyslės traumą.

Tiesa, ši „Knicks“ komanda turi trūkumų – ypač gynyboje, kalbant apie Karlą-Anthony Townsą ir Jaleną Brunsoną. T. Thibodeau atleidimas šių problemų neišspręs.

Skirtingai nei M. Malone’o atveju, „Knicks“ rūbinėje nebuvo jokių konfliktų ženklų. Po pralaimėjimo „Pacers“ ekipai J. Brunsonas suirzo, kai spaudos konferencijoje buvo paklaustas, ar T. Thibodeau vis dar turėtų vadovauti komandai.

„Ar čia rimtas klausimas? – gegužės 31 d. atsakė J. Brunsonas. – Jūs manęs klausiate, ar manau, kad jis tinkamas treneris? Taip. Na, baikit.“

Visgi „Knicks“ nusprendė kitaip. Pranešime apie T. Thibodeau atleidimą klubas teigė esantis „visiškai susitelkęs į čempiono titulo iškovojimą mūsų sirgaliams“. Organizacija nusprendė, kad su šiuo treneriu to tikslo pasiekti nepavyks.

Tuo metu R. Carlisle’as tiki, kad T. Thibodeau ilgai be darbo neliks.

„Tomui viskas bus gerai, – sakė R. Carlisle’as. – Nemanau, kad jam kils problemų susirasti kitą darbą. Viskas priklausys tik nuo to, kada jis pats bus pasiruošęs grįžti.“

