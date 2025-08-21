Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

NBA dėjimų konkurso dalyvis dėl sveikatos problemų neprisijungs prie „Šiaulių“

2025-08-21 16:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 16:22

„Šiaulių“ krepšinio klubas praneša, jog į Lietuvą atvykęs Cassiusas Stanley su komanda nepradės ruoštis naujam sezonui. Krepšininkas nepraėjo medicininės apžiūros ir į sudėtį nebus įtraukiamas.

Cassius Stanley | Scanpix nuotr.

„Šiaulių“ krepšinio klubas praneša, jog į Lietuvą atvykęs Cassiusas Stanley su komanda nepradės ruoštis naujam sezonui. Krepšininkas nepraėjo medicininės apžiūros ir į sudėtį nebus įtraukiamas.

REKLAMA
0

„Labai gaila, kad Cassiusas negalės prisijungti prie mūsų kolektyvo, – teigė sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Kaip ir visiems žaidėjams, jam atlikome išsamius medicininius tyrimus. Po patikrinimo buvo nustatyti traumos padariniai, neleidžiantys ruoštis sezonui. Dėkojame jam už profesionalumą ir parodytą norą žaisti mūsų klube bei linkime sėkmės ateities iššūkiuose.“

Pirmąsias oficialias sezono rungtynes „Šiauliai“ sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susitiks su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį. Visą tvarkaraštį rasite ČIA.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų