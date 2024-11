NBA čempionai sustabdė į lygos rekordų metraščius įrašytą „Cavaliers“ žygį

Bostono klubas sustabdė net 15-os iš eilės „Cavs“ pergalių seriją. „Cavaliers“ buvo viena iš keturių komandų per visą lygos istoriją, kuri buvo laimėjusi tiek arba daugiau mačų iš eilės sezono pradžioje.

Rekordas vis dar priklauso „Golden State Warriors“. 2016-17 m. sezone jie startavo laimėję 24 kartus paeiliui.

Nugalėtojams Jaysonas Tatumas įmetė 33 taškus, Alas Horfordas pridėjo 20.

„Cavaliers“ neišglbėjo Donovanas Mitchellas, surinkęs 35 taškus.

CELTICS SNAP CAVS 15-GAME WIN STREAK AND HAND THEM FIRST LOSS OF SEASON 😱 pic.twitter.com/2RaFhUnIIg