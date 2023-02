NBA – bokso ringu virtusios peštynės, iš aikštės pašalinti penki krepšininkai

Trečiajame susitikimo ketvirtyje įvyko masinės abiejų ekipų žaidėjų muštynes. Minesotos ekipos žaidėjas Austinas Riversas pradėjo svaidytis replikomis su „Magic“ atsarginių žaidėjų suoleliu, o į tai sureagavęs Mo Bamba kibo varžovui į atlapus.

Vyrukai susikibo ant parketo, o į kovą įsijungė ir kiti abiejų komandų krepšininkai. Viso iš mačo buvo pašalinti net 5 abiejų ekipų žaidėjai. Rungtynių nebaigė Orlando ekipos žaidėjai M.Bamba ir Jalenas Suggsas, o Minesotos ekipoje pašalinti buvo A.Riversas, Jadenas McDanielsas ir Taureanas Prince’as.

FIVE players were ejected after this wild brawl between the Minnesota Timberwolves and Orlando Magic 😳pic.twitter.com/8LM2Ft78a5