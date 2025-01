NBA apžvalgininkas: „Lakers“ ir toliau bando įsigyti Joną Valančiūną

„HoopsHype“ žurnalisto Michaelo Scotto teigimu, „Lakers“ toliau svarsto galimybę įsigyti Vašingtono „Wizards“ vidurio puolėją iš Lietuvos Joną Valančiūną.

Tuo tarpu „Lakers“ naujienomis besidalinantis portalas lakersnation.com rašo, kad išlieka nemaža tikimybė, jog lietuvis Kalifornijos klube gali atsidurti į JAV sostinę išsiunčiant gynėją Gabe'ą Vincentą.

Prieš keletą dienų Los Andželo „Lakers“ atliko mainus, kurie komandos pastebimai nesustiprino, tačiau jų metu galimai buvo ruošiama dirva ir JV atvykimui.

Jie išsiuntė D'Angelo Russellą, Maxwellą Lewisą ir tris antrojo rato šaukimus į Bruklino „Nets“, mainais gaudami krašto puolėją Dorianą Finney-Smithą ir gynėją Shake'ą Miltoną.

„Įsigydama krašto puolėją D. Finney-Smithą, kokio labai trūko, toliau „Lakers“ sąraše yra atsarginis centras. „Lakers“ ir toliau bando įsigyti „Wizards“ vidurio puolėją Joną Valančiūną ar kitą atsarginį centrą, esantį šiuo metu rinkoje, už tai galėdama pasiūlyti naujokų biržos antrojo rato šaukimą, o taip į derybas tikimąsi įtraukti ir G.Vincentą“, – teigia M. Scottas.

Pridedama, kad Valančiūnas nėra vienintelis aukštaūgis, figūruojantis „Lakers“ radare, o tarp kandidatų minimos Roberto Williamso III ir Walkerio Kesslerio pavardės.

„Nepaisant to, atrodo, kad laiko klausimas, kada vienas iš jų atvyks į „Lakers“, – svarsto lakersnation.com.

Nors pats lietuvis žiniasklaidai tikino, jog apie savo galimas ateities karjeros stoteles nieko nežinantis, nes nesinaudoja socialiniais tinklais, kito NBA žurnalisto Evano Sidery teigimu, JV paslaugomis domisi net penkios Vakarų konferencijos ekipos.

The Lakers remain in pursuit of Jonas Valanciunas on the trade market after acquiring Dorian Finney-Smith, per @MikeAScotto (https://t.co/KyMit4KNk8).



Los Angeles is expected to offer Gabe Vincent alongside their remaining second-round draft capital in trade talks for a center. pic.twitter.com/E9wf7Wsn0K