Embiido akistata su Saboniu – neįvyks: NBA žvaigždę vėl stabdo sveikatos problemos

Ketvirtadienio naktį J. Embiidas turėjo akis į akį susidurti su lietuviu Domantu Saboniu, kai Sakramento „Kings“ klubas namuose priims „76ers“ ekipą.

Visgi dviejų vienų geriausių lygos aukštaūgių akistata neįvyks, o Kalifornijos valstijos krepšininkai turės gerus šansus pratęsti neseniai prasidėjusią pergalių seriją po slogių šešių iš eilės pralaimėjimų.

J. Embiidas sezono pradžioje dešimtyje rungtynių nežaidė dėl kelio skausmų, o trejoms rungtynėms buvo suspenduotas už žurnalisto užpuolimą.

Be kamerūniečio Filadelfijos ekipa sezoną pradėjo tragiškai ir buvo viena paskutinių Rytų konferencijoje, o neseniai į rikiuotę grįžęs J. Embiidas padėjo savo ekipai per 7 rungtynes laimėti 5 sykius.

Jo vidurkiai šiame sezone – 23,7 taško ir 7 atkovoti kamuoliai (23,5 naud), o 28-erių D. Sabonis žaidžia žymiai efektyviau. Lietuvis vidutiniškai pelno po 20,8 taško, atkovoja po 13,6 kamuolio bei atlieka po 6,1 rezultatyvaus perdavimo (32,3 naud.).

Per savo karjerą NBA lygoje šie bokštai tarpusavyje yra sustikę 11 kartų ir 7 dvikovas iš jų laimėjo J. Embiido atstovaujamas „76ers“.

D. Sabonis taip pat yra per J. Embiidą atlikęs vieną gražiausių savo karjeros dėjimų NBA lygoje, kuomet atstovavo Indianos „Pacers“ klubą.

"HE CAUGHT A BODY!"



Domantas Sabonis dunks all over Joel Embiid 😤

(via @NBA)pic.twitter.com/uHYrPqbO1Q