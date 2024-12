JAV žiniasklaida netyla: jau kalbama, į kokį žaidėją galėtų būti mainomas Jonas Valančiūnas

Los Andželo „Lakers“ ieško būdų, kaip sustiprinti savo priekinę liniją, o kaip vienas iš variantų yra mainai, kuriuose dalyvautų lietuvis.

„HoopsHype“ praneša, kad Minesotos komandai „Lakers“ galėtų pasiūlyti Gabe‘ą Vincentą, kuris su Los Andželo komanda pasirašė trejų metų 33 milijonų JAV dolerių vertės sutartį.

BREAKING: The Lakers have offered Gabe Vincent and multiple second round picks to the Wizards for center Jonas Valanciunas (Via LakersDaily)



Lakers fans how we feeling?? pic.twitter.com/DRCPJLw2KR