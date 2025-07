Naujienos iš Denverio: paaiškėjo Jono Valančiūno likimas

Trečiadienį „Denver's Altitude Sports Radio“ žurnalistas Vicas Lombardi pranešė, kad Denverio „Nuggets“ ir J. Valančiūnas po derybų susitarė sutartyje garantuoti antruosius metus, todėl jo sugrįžimas į Europą baigėsi nei neprasidėjęs.

Primename, kad J. Valančiūnas praėjusiame sezone rungtyniavo Sakramento „Kings“ gretose, tačiau liepos 1-ą dieną pasirodė informacija, jog „Kings“ susitarė su „Nuggets“ dėl mainų, kuriose dalyvavo ir J. Valančiūnas. Visgi po keletos dienų pasirodė informacija, kad J. Valančiūnas gali nežaisti „Nuggets“, kadangi yra arti susitarimo su Atėnų „Panathinaikos“ ekipa. Nors lietuvis ir lankėsi Graikijoje, tačiau „Nuggets“ nenorėjo paleisti J. Valančiūno ir galiausiai pasiekė susitarimą.

