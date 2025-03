Naujasis „Formulės 1“ sezonas – nenuspėjamas

Visos „Formulės 1“ lenktynės ir papildomos transliacijos (sprintai, kvalifikacija) bus rodomos per „Go3“ televiziją.

Trys lenktynės bus rodomos tiesiogiai ir per TV6, o pirmoji transliacija prasidės jau kovo 16 dieną 5.45 val. iš Australijos „Grand Prix“ lenktynių, Melburne.

Didžiausia naujiena prieš naująjį sezoną – daugkartinio „Formulės 1“ čempiono Lewiso Hamiltono perėjimas iš „Mercedes“ į „Ferrari“ komandą. Britas „Mercedes“ ekipai atstovavo net 12 metų. Jis „Ferrari“ ekipoje pakeitė Carlosą Sainzą jaunesnįjį, kuris pasirinko „Williams“.

40-metis L. Hamiltonas teigia, jog į „Ferrari“ atėjo ne dėl pinigų, o dėl to, kad jei ne šį sezoną, tai netolimoje ateityje pakovotų dėl aštuntojo nugalėtojo titulo. Per visą „Formulės-1“ istoriją daugiausia kartų – po septynis triumfavo jis ir legendinis vokietis Michaelis Schumacheris. Didžiosios Britanijos lenktynininkas suprato, jog su „Mercedes“ jam jau daugiau nepavyks tapti čempionu. Jis per paskutinius trejus metus laimėjo vos du etapus.

Keturis pastaruosius sezonus laurus nuskynė „Red Bull“ atstovas Maxas Verstappenas iš Nyderlandų. L. Hamiltonas pernai bendroje įskaitoje liko tik septintas, užpernai – trečias, o 2022-aisiais – šeštas.

Tačiau dauguma automobilių sporto specialistų įsitikinę, kad L. Hamiltonui maudytis šlovės spinduliuose 2025 metais nepavyks. Mat britui reikės laiko, kol jis pripras prie kitokio bolido. Apie tai kalba ir pats pilotas.

Be to, pasak ekspertų, šį sezoną už visus greičiausi bus „McLaren“ bolidai. Jie už kitus labiausiai pranašesni bus trasų posūkiuose. Čempiono vardas prognozuojamas šios komandos atstovui britui Lando Norrisui. Anot specialistų, „Ferrari“ bolidai pagal technines galimybes šį sezoną bus panašaus lygio kaip ir praėjusį.

Autosporto gerbėjai spėja, kad L. Norrisui rimtą iššūkį gali mesti M. Verstappenas. Gerokai menkesnė tikimybė, kad nugalėtoju taps L. Hamiltonas ar jo komandos draugas monakietis Charlesas Leclercas. Į prizininkų trejetą gali rimtai pretenduoti ir kitas „McLaren“ narys australas Oscaras Piastri.

Tiesa, buvęs „Formulės 1“ pilotas Ralphas Schumacheris mano, kad V. Verstappenas, neturi jokių šansų apginti čempiono titulo.

Ekspertai prognozuoja, kad konstruktorių įskaitoje lygių sau neturės McLaren“, o dėl antrosios pozicijos vyks įnirtinga kova tarp „Red Bull“ ir „Ferrari“.