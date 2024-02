Naująjį „Red Bull“ bolidą išbandęs Maxas Verstappenas visiškai dominavo bandymų serijoje

Prie naujojo „Red Bull“ bolido vairo sėdęs daugkartinis pasaulio čempionas olandas Maxas Verstappenas geriausiu bandymu ratą apsuko per 1 min. 31.344 sek.

Jis net 1.14 sek. aplenkė artimiausią varžovą. Negana to, M.Verstappenas apvažiavo 142 ratus – daugiau nei bet kuris kitas pilotas, tad „Red Bull“ bolidas atrodė labai patikimas.

„Gera buvo vėl atsisėsti į „Formulės 1“ bolidą. Smagiai praleidau laiką trasoje. Apsukome daug ratų, išbandėme keletą svarbių dalykų. Iš esmės esu viskuo patenkintas.

Kai po žiemos pertraukos įsėdi į bolidą, keletą pirmųjų ratų jautiesi kiek neįprastai. Visgi, šį kartą man greitai pavyko „pajausti“ ritmą ir įsivažiuoti. Bolidas dirbo sklandžiai ir viskas buvo gerai. Kalbamės su inžinieriais, ko imsimės rytoj. Nekantrauju rytojaus popietę vėl įsėsti į šitą bolidą“, – sakė M.Verstappenas.

Antrą rezultatą užfiksavo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:32.484), trečią – ispanas Carlosas Sainzas („Ferrari“, 1:32.584).

Verstappen leads the way, chased by Norris, Sainz and Ricciardo 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/CIQYiaOULM