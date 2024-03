Naują pažadą gavęs Eimantas Stanionis kreipėsi į Terence‘ą Crawfordą: „Atlaisvink diržus“

„Po neįvykusių kovų su Ortizu man buvo pateiktos 5-6 naujų kovų datos. Kiekvieną kartą, kai man pasako kovos datą, vėliau kažkas pasikeičia ir kova neįvyksta. Šiuo metu neturiu jokių oficialių žinių dėl kovos datos, tačiau šią savaitę tikiuosi sulaukti naujienų.

Aišku, kad esu nusivylęs dabartine situacija, nes turiu gyventi nuolatinėje įtampoje. Aš visą laiką treniruojuosi, gaunu žinutę, jog kausiuosi kitą mėnesį, bet atėjus tam mėnesiui kova vėl nukeliama. Visus kontraktus, kuriuos man atsiunčia, pasirašau per minutę. Kiekvieną kartą kontrakte būdavo kito varžovo pavardė. Seniai laukiu progos grįžti į ringą, bet mano situacija dabar yra prasta.

Tai, kas dėjosi Teksase prieš planuotą kovą su Ortizu, buvo beprotiška. Vos tik ten atskridome turėjome susitikti su Ortizu akis į akį ir pareklamuoti kovą, tačiau mums pasakė, kad tos akistatos nebus. Tuo metu galvojome, kad Ortizui tiesiog reikia daugiau laiko numesti svorį. Kažką tuo metu aš jau įtariau, bet vis tiek netikėjau, kad ta kova bus atšaukta. Dabar su tuo jau susitaikiau.

Nežinau, kodėl vėliau planuotos kovos neįvyko. Iš pradžių baigėsi jų kontraktas su „Showtime“ ir jie nepajėgė surengti mano kovos. Dabar jie turi sutartį su „Amazon Prime“. Nežinau, kas ten dedasi. Mano agentas taip ir nesugebėjo suorganizuoti kovos per visą tą laiką.

Esu labai piktas. Man sakė, kad kovosiu rugsėjį, tada kova buvo nukelta į spalį, lapkritį, gruodį. Vėliau jie kalbėjo apie kovo mėnesį, dabar jau gal gegužę... Vis dar nežinau, kada galėsiu kovoti. Aš tiesiog nuolat treniruojuosi ir negaliu gyventi normalaus gyvenimo. Net nežinau, kas manęs laukia ateityje. Galėčiau mesti dar daugiau svorio ir keltis į žemesnę kategoriją, jei man ten kas nors pasiūlytų prasmingą kovą.

Kažkada manęs klausė, kuo norėčiau kautis. Atsakiau, kad su bet kuo. Man varžovo pavardė nerūpi, aš tiesiog noriu kovoti. Aš labai tikiuosi, kad kitą savaitę bus paskelbta naujos mano kovos data. Aš jiems esu pasakęs, kad sutinku kautis su bet kuo“, – „Boxing Scene“ sakė E.Stanionis.

Lietuvis taip pat paragino Terence‘ą Crawfordą „nebemarinuoti“ pusvidutinio svorio kategorijos ir atlaisvinti turimus diržus, jei šis kautis šioje svorio kategorijoje nebeplanuoja.

„Dabar situacija yra sudėtinga todėl, kad mes nežinome, ką darys Crawfordas. Jis turėtų aiškiai pasakyti, ar dar kausis šitoje svorio kategorijoje, ar ne. Jis turėtų atlaisvinti diržus ir leisti dėl jų kautis kitiems. Jei jis nuspręstų likti šitoje svorio kategorijoje, tada situacija būtų kitokia. Nežinau, kokie yra Crawfordo planai. Jis kalbėjo apie kovą su „Canelo“, bet dabar akivaizdu, kad ta kova neįvyks. Aišku, Crawfordas yra nusipelnęs kovos, kurioje galėtų gerai užsidirbti. Bokse jis jau pasiekė viską“, - teigė E.Stanionis.

Tik IBF atėmė iš T.Crawfordo diržą ir atidavė jį Jaronui Ennisui. T.Crawfordo rankose vis dar yra WBO, WBC ir WBA (Super) diržai. Jei amerikietis atlaisvintų WBA (Super) diržą, tada E.Stanionis būtų vienintelis šios organizacijos čempionas.

Lietuvis be T.Crawfordo įvardijo keletą potencialių savo varžovų, su kuriais mielai susikautų.

„Yra Ennisas, yra Conoras Bennas. Mielai su jais susikaučiau. Dabar pusvidutiniame svoryje nebėra tiek daug gerų kovotojų kaip anksčiau, nes daug kas iš jų perėjo į aukštesnį svorį. Kita vertus, į pusvidutinį svorį gali persikelti geri kovotojai iš žemesnės kategorijos. Girdėjau, kad čia žada pereiti Devinas Haney. Galėčiau būti jo pirmas varžovas pusvidutiniame svoryje. Dar vienas geras variantas būtų kova su Mario Barriosu“, – užbaigė lietuvis.

