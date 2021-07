Nauja Indijos žaidimų transliavimo platforma sulaukė solidžios investicijos ir jau konkuruoja su „Youtube“

Prie solidžios piniginės injekcijos prisidėjo ir „Hiro“, „Capital“, „Axilor Ventures“, „3one4 Capital“ bei kelios kitos kompanijos.

Šias investicijas „Loco“ panaudos patobulinti kompanijos technologijoms ir žaidimų turiniui. „Loco“ taip pat atsiribos nuo savo motininės kompanijos „Pocket Aces“ ir taps atskiru verslu.

Be transliavimo platformos valdymo, „Loco“ taip pat rengia „Clash of Clans“, „Free Fire“ ir „Call of Duty Mobile“ žaidimų turnyrus.

„Mūsų kompanija stovi žaidimų transliavimo revoliucijos Indijoje priešakyje. Mūsų platforma padeda kurti naują kūrėjų ekonomiką šalyje ir suteikia galimybę pradedantiesiems žaidėjams iš transliavimo pasidaryti karjerą.“, – kalbėjo kompanijos įkūrėjai Anirudh Pandita ir Ashwin Suresh.

„Mūsų misija Indiją padaryti žaidimų industrijos branduoliu tik prasideda.“

Per pastaruosius metus „Loco“ išsiplėtė įspūdingai – mėnesio naudotojų skaičius padidėjo šešis kartus, transliuotojų – dešimt. Pasak kompanijos vadovų, „Google“ priklausanti „Youtube“ platforma dabar yra pagrindinis „Loco“ konkurentas.

„Krafton“ kompanijai tai yra antra investicija Indijoje. Kita – „NODWIN Gaming“ – iš „Krafton“ kovo mėnesį sulaukė 18 mln. dolerių investicijos ir dabar kartu su „Riot Games“ organizuoja „Valorant Conquerors Championship“.