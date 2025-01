Moterų futbole – rekordinė išpirka: už kylančią žvaigždę „Chelsea“ paklos 1,1 mln. JAV dolerių

Antradienio duomenimis, dokumentai, susiję su perėjimu ir „Chelsea“ kontraktu su N.Girma, dar nėra iki galo suderinti. 24-erių futbolininkė taps pirmąja žaidėja, už kurios perėjimą bus sumokėta daugiau nei 1 milijonas dolerių.

N.Girma turi galiojančią sutartį su „Wave“ iki 2026 metų.

„Wave“ paskelbė savo priešsezoninės treniruočių stovyklos sudėtį prieš pirmąją komandos treniruotę antradienį, kurioje buvo įtraukta ir N.Girma. Ji dalyvavo San Diego komandos pirmosios dienos treniruotėje.

🔘 #1 overall pick

🔘 2022 Rookie of the Year

🔘 2022 Defender of the Year

🔘 2023 Defender of the Year



Naomi Girma's NWSL career is off to a historic start. 🔥 #NWSLDraft



📺 Jan. 12 | 8pmET | ION pic.twitter.com/EVPvBwfNoQ

