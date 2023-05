Morantas toliau gadina savo karjerą: tiesioginėje transliacijoje vėl pasirodė su ginklu

Šį kartą krepšininkas automobilyje linksminosi kartu su draugais ir viską filmavęs J.Moranto draugas akimirką parodė, kad „Grizzlies“ gynėjas rankoje laiko ginklą.

Tada „operatorius“ kamerą staigiai nukreipė į kitą pusę ir kelias sekundes ji nebuvo judinama.

Kol kas nežinoma, ar NBA ir „Grizzlies“ kažkokių veiksmų dėl to imsis.

Reguliariajame sezone J.Morantas su ginklu pasirodė naktiniame klube ir po to NBA jam skyrė suspendavimo bausmę. Jis taip pat turėjo lankyti specialius kursus.

„Grizzlies“ sezonas baigėsi pirmajame atkrintamųjų etape.

