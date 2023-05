Monako GP lenktynėse – Maxo Verstappeno triumfas ir komiškas Sergio Perezo pasivažinėjimas

Lenktynių startas praėjo labai ramiai. Visas lyderių dešimtukas išlaikė savo pozicijas ir, kaip įprasta, Monake neturėjo progų lenkimams. Net ir prasidėjus sustojimams pilotams sunkiai sekėsi „išlošti“ pozicijas lyderių dešimtuke. Situacija pasikeitė, kai trasą užklupo lietus.

Tada prasidėjo viskas chaosas, pilotai slidinėjo trasoje, ne kartą pabuvojo už jos ribų ir teko spręsti dilemą – kada sukti į boksus ir rinktis šlapiai trasai skirtas padangas. Tuomet „Aston Martin“ ir padarė klaidą. Ispanas Fernando Alonso užtikrintai važiavo antras ir lietui vis intensyvėjant pasuko į boksus.

Tuo metu keletas pilotų jau buvo trasoje su tarpinėms oro sąlygoms skirtomis padangomis, tačiau „Aston Martin“ kažkodėl F.Alonso parinko sausai trasai skirtas padangas. Ispanas apsuko ratą su naujomis padangomis ir vėl turėjo grįžti į boksus, kad gautų tarpinėms oro sąlygoms skirtas padangas.

A magnificent drive from Max brings up the 39th victory of his career 💪



The Dutchman is now just two victories behind Ayrton Senna's tally#MonacoGP @redbullracing pic.twitter.com/tcxVLuwYuB