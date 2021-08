Moldovos klubas pirmą kartą prasibrovė į UEFA Čempionų lygos grupių etapą

„Sheriff“ mače su Zagrebo „Dinamo“ sužaidė lygiosiomis, 0:0, bet prieš savaitę Moldovoje buvo pasiekta pergalė 3:0.

„Sheriff“ pirmą sykį pateko į Čempionų lygos grupių etapą. Iki šiol klubas buvo žaidęs tik Europos lygos grupių etape.

Moldova turi vos 2,6 mln. gyventojų, o pačiame Tiraspolyje gyvena vos 134 tūkst.

Bilietą į Čempionų lygą iškovojo ir „Red Bull“ ekipa iš Austrijos. Jie 2:1 namuose pranoko „Brondby“ bei iškovojo tokią pačią pergalę kaip ir prieš savaitę Danijoje.

Grupių etape bus ir ukrainiečiai Donecko „Šachtar“, kurie nors ir sužaidė 2:2 su „Monaco“, bet prieš savaitę pasiekė pergalę 1:0.

🇲🇩 Sheriff become the first Moldovan team in #UCL history to reach the Group Stage! 👏👏👏 pic.twitter.com/yYwEUWVdft