Mokykliniai sentimentai: EA pristatė kompiuterinį kvadrato žaidimą „Knockout City”

„Knockout City“ žaidime, kuris oficialiai pasirodė gegužės 21 dieną, komandos rungtyniaus trys prieš tris ir vienos į kitą svaidys įvairių rūšių kamuolius - suktus, auktus ar stiprius tiesius. Beje, jeigu reikės, žaidėjai į varžovus galės paleisti ir savo komandos draugus.

Nors nuo birželio 1 dienos „Knockout City“ bus galima išbandyti nemokamai, vėliau už nemažai žadantį žaidimą teks susimokėti 20 dolerių. Žaidime taip pat bus galima įsigyti išskirtinių drabužių ar kitų stiliaus detalių savo veikėjams, tačiau tai jokio pranašumo prieš kitus žaidėjus nesuteiks.

Naujai pasirodžiusiame EA žaidimo anonse teigiama, jog „Knockout City“ veiks „cross-platform“ principu, kuomet vieni prieš kitus galės žaisti konsolių ir kompiuterių savininkai.

Anonse taip pat reklamuojamas 10 dienų truksiantis „Block Party“ renginys, kurio metu svarstantys įsigyti „Knockout City“ pirmiausia jį galės išbandyti nemokamai.

Kol kas vienintelis žemėlapis žaidime yra „Jukebox Junction“, kuriame žaidėjai turės saugotis ne tik varžovų kamuolių, bet ir reguliariai praskriejančių traukinių.

„EA Play“ ir „Xbox Game Pass“ prenumeratų savininkai „Knockout City“ gali žaisti nuo pat jo pasirodymo. Nors kvadrato žaidimo konceptas jau buvo svarstomas kurį laiką, bus įdomu pažiūrėti, ar „Knockout City“ sužadins sentimentalius kvadrato prisiminimus ir sulauks pastovaus žaidėjų srauto.

