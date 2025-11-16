 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Milita Makarevič tarptautinėse „Skate Celje“ dailiojo čiuožimo varžybose prie lyderių nepriartėjo

2025-11-16 11:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 11:56

Slovėnijoje baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos – „Skate Celje“. Ten Lietuvai atstovavo vienintelė Milita Makarevič.

Milita Makarevič | „Stop“ kadras

Slovėnijoje baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos – „Skate Celje“. Ten Lietuvai atstovavo vienintelė Milita Makarevič.

REKLAMA
0

17-metė sportininkė jaunimo grupėje surinko lygiai 78 balus ir užėmė 30-ą vietą. Trumpojoje programoje M. Makarevič buvo 27-a (30,27), o laisvojoje – 30-a (47,73).

Įspūdingą pergalę išplėšė šveicarė Noelie Haymoz, kuri po trumposios programos tebuvo 6-a, bet dominavo laisvojoje programoje ir iš viso pelnė 143,12 balo. Į antrą vietą nukrito čekė Katerina Hanušova (137,04), o bronzą pelnė Serbijos atstovė Ekaterina Balaganskaia (129,41).

Jaunimo grupėje varžėsi 35 merginos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų