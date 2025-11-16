Milita Makarevič tarptautinėse „Skate Celje“ dailiojo čiuožimo varžybose prie lyderių nepriartėjo

17-metė sportininkė jaunimo grupėje surinko lygiai 78 balus ir užėmė 30-ą vietą. Trumpojoje programoje M. Makarevič buvo 27-a (30,27), o laisvojoje – 30-a (47,73).
Įspūdingą pergalę išplėšė šveicarė Noelie Haymoz, kuri po trumposios programos tebuvo 6-a, bet dominavo laisvojoje programoje ir iš viso pelnė 143,12 balo. Į antrą vietą nukrito čekė Katerina Hanušova (137,04), o bronzą pelnė Serbijos atstovė Ekaterina Balaganskaia (129,41).
Jaunimo grupėje varžėsi 35 merginos.
