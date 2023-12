Mike’as Jamesas liejo pasipiktinimą dėl nepelnytai skirtos techninės pražangos: „Tai gėda ir juokinga“

Geriausią pasirodymą pralaimėtojų gretose surengė Mike’as Jamesas, kuris pelnė 24 taškus ir surinko 25 naudingumo balus. Visgi pačiam krepšininkui tokią statistiką aptemdė netikėtas teisėjų sprendimas.

Į pabaigą einant antrajam rungtynių kėliniui M. Jamesas smeigė taiklų tritaškį ir bėgdamas atgal į gynybą iškėlė tris pirštus. Būtent už šį veiksmą krepšininkas susilaukė techninės pražangos.

„Geras „Fenerbahče“ žaidimas. Visi komplimentai jiems. Šiandien nenusipelnėme laimėti.

Bet mes turime kalbėti apie šią neįsivaizduojamą techninę pražangą, kurią aš gavau šiandien.

Eurolyga, tai beprotiškiausias išgalvotas dalykas, kokį esu girdėjęs. Tai gėda ir juokinga. Jūs visi turite padaryti geriau. Tai viskas“, – po mačo „X“ rašė Donato Motiejūno komandos draugas.

