Meilutytė – viena geriausių pasaulio taurės etapo plaukikių, paaiškėjo jos ir Rapšio uždarbiai

Lietuvos plaukikai Berlyne iš viso iškovojo keturis apdovanojimus. Du aukso medalius moterų 100 ir 50 m plaukimo krūtine rungtyse pelnė Rūta Meilutytė, o dvi bronzas vyrų 400 m l. stiliumi ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse pridėjo Danas Rapšys.

Susumavus trijų dienų rezultatus abu lietuviai pateko į moterų ir vyrų įskaitų 20-ukus.

R. Meilutytė moterų grupėje surinkusi 52,2 taško užėmė ketvirtą vietą ir nusileido tik kanadietei Kylie Masse (53.1), amerikietei Beatai Nelson (57.3) ir Honkongo plaukikei Siobhan Haughey (58.5), kuri ir tapo pirmojo pasaulio taurės etapo nugalėtoja. R. Meilutytė uždirbo 6000 JAV dolerių, o etapo nugalėtoja tapusi S. Haughey gavo 12 tūkst. JAV dolerių.

Beje, R. Meilutytė buvo netoli papildomos 10 tūkst. JAV dolerių premijos. Ji skiriama už pasaulio rekordus, o lietuvei iki geriausio visų laikų rezultato moterų 50 m plaukime krūtine trūko vos 0.04 sek. Papildomos premijos taip pat numatytos už pergales tose pačiose rungtyse visuose trijuose etapuose bei už vietas galutinėje sezono įskaitoje po visų 3 etapų.

D. Rapšys vyrų grupėje užėmė 11 vietą. Lietuvos sportininkas iš viso surinko 43.7 taško. Etapo nugalėtoju tapo Pietų Afrikos Respublikos atstovas Matthew Satesas, pelnęs 58.3 taško. D. Rapšiui atiteko 4900 JAV dolerių, M. Sateso sąskaitą papildė 12 tūkst. JAV dolerių.

🇱🇹 Ruta Meilutyte 0.04 far from setting a new World Record 🔥 in the 50m Breast!

⏱️28.60 #swimming #SWC2022 pic.twitter.com/V5mCXLrHRk