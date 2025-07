„McLaren“ pilotai Silverstone supykdė fanus: „Hulkenbergo pasiekimas buvo ignoruotas“

37-erių veteranas su kukliu „Sauber“ bolidu iškovojo 3-ią vietą. Tai pirmas kartas N. Hulkenbergo karjeroje, kai jis „Formulės 1“ lenktynėse lipo ant podiumo. Tam jam prireikė net 239 startų.

Tai buvo išties ypatingas įvykis. Dar nė vienam pilotui nebuvo prireikę net 239 bandymų iškovoti vietą ant podiumo. Arčiausiai vokiečio šiame sąraše yra Carlosas Sainzas, kuris 101-u bandymu iškovojo pirmą podiumą.

„Formulės 1“ fanai tikėjosi, kad dvi pirmąsias vietas Silverstone užėmę „McLaren“ pilotai įvertins neeilinį N. Hulkenbergo pasiekimą ir „paskandins“ jį šampano pursluose, tuo labiau, kad pats Oscaras Piastri iš karto po finišo sakė, kad vokietis yra tikrasis lenktynių herojus. Visgi, O. Piastri ant podiumo iš karto nusisuko į kitą pusę ir laistė šampanu komandos atstovą, o netrukus prie jų prisijungė ir Lando Norrisas. N. Hulkenbergas tuo metu buvo paliktas vienas kitoje pusėje ir tik po kiek laiko sulaukė kelių šampano purslų iš L. Norriso.

