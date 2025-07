Nico Hulkenbergas Silverstoune pagerino „Formulės 1“ rekordą: vietą ant podiumo iškovojo po 239 lenktynių

„Jausmas puikus, labai ilgai to laukiau. Giliai širdyje tikėjau, kad galiu kovoti dėl podiumo. Tai buvo beprotiškos lenktynės – pradėjome iš rikiuotės galo ir pakilome į trejetą. Iki paskutinio sustojimo netikėjau, kad tai įmanoma, bet kai išgirdau, kad Lewisas yra toliau, suvokiau – galime tai padaryti“, – po finišo emocijų neslėpė 37-erių vokietis.

Lenktynių metu N. Hulkenbergas kartu su komanda priėmė visus sprendimus be priekaištų – padangų keitimai, reakcija į besikeičiančias oro sąlygas ir šaltakraujiškas vairavimas padėjo jam išlikti tarp lyderių. Spaudžiamas Lewiso Hamiltono, kuris Silverstoune kovojo namų trasoje, N. Hulkenbergas sugebėjo išlaikyti trečią vietą: „Pagalvojau – atsiprašau, vyručiai, bet tai mano diena“, – sakė pilotas.

Tai pirmas „Sauber“ podiumas nuo 2012 m., kai trečią vietą Japonijoje iškovojo Kamui Kobayashi. Šis rezultatas tapo simboliniu ne tik pačiam N. Hulkenbergui, bet ir visai komandai, kuri pastaraisiais metais išgyveno sunkius laikus.

Be to, N. Hulkenbergas įrašė savo pavardę į F1 rekordų knygą – joks kitas lenktynininkas nebuvo tiek kartų startavęs be finišo pirmame trejete. Artimiausias jo „persekiotojas“ šiame sąraše – Carlosas Sainzas, kuris pirmą podiumą pasiekė 101-ose lenktynėse.

Tai istorinis pasiekimas sportininkui, kuris daugelį metų buvo vadinamas „geriausiu pilotu be podiumo“. Nuo šiol šis apibūdinimas – jau praeityje.