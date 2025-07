Nico Hulkenbergo podiumas po 239 lenktynių: emocijos Silverstoune, Eglės ašaros ir Noemi Sky šūksnis „Taip, tėti!“

N. Hulkenbergas finišavo trečias po dramatiškų lenktynių, kuriose permainingos oro sąlygos ir taktinių sprendimų svarba suvienodino komandų galimybes. Vos kirtęs finišo liniją, vokietis nesulaikė emocijų – dėkodamas komandai radijo ryšiu kalbėjo drebančiu balsu.

Džiaugsmas liejosi ir už trasos ribų. Lenktynininko žmona, lietuvė Eglė Ruškytė-Hulkenberg, socialiniuose tinkluose neslėpė ašarų. „Šios dienos niekada nepamiršiu“, – rašė ji savo „Instagram“ paskyroje, dalydamasi išskirtinėmis akimirkomis iš šeimos žiūrėto finišo.

Noemi Sky Hulkenberg the happiest girl in the world today 😍😊🥰 #BritishGP pic.twitter.com/oEeTQwlwkU