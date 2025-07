Atkaklioje Silverstono kvalifikacijoje: Maxo Verstappeno smūgis paskutiniu bandymu

Lemiamu metu kvalifikacijoje suspindėjo M. Verstappenas („Red Bull“) – 1:24.892 min.. Olandas paskutiniu bandymu aplenkė ilgą laiką pirmavusį „McLaren“ atstovą O. Piastri (1:24.995) ir britą L. Norrisą (1:25.010), taip išplėšdamas pole poziciją.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Ketvirtoje vietoje liko G. Russellas („Mercedes“, 1:25.029), nežymiai atsilikęs nuo lyderių, o penktas liko L. Hamiltonas („Ferrari“, 1:25.095), aplenkęs komandos draugą Ch. Leclercą (1:25.121).

Ollie Bearman receives a 10-place grid penalty for speeding during the red flag in FP3 🚩



His ended up colliding with the barrier while entering the pits at the end of final practice session #F1 #Formula1 #BritishGP pic.twitter.com/sNUYN9geQG