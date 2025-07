„McLaren“ pilotai Silverstoune supykdė fanus: Nico Hulkenbergo pasiekimas buvo ignoruotas“

Iki šiol nė vienas pilotas nėra tiek ilgai laukęs savo pirmojo apdovanojimų pakylos pasirodymo. Antroje vietoje šioje neoficialioje statistikoje – Carlosas Sainzas, kuriam prireikė „tik“ 101 starto. Hulkenbergo pasiekimas buvo plačiai įvertintas ir vadinamas vienu įkvepiančiausių pastarųjų metų F1 momentų.

Tiesa, emocijos netilo ir po finišo – bet jau ne vien iš džiaugsmo. Kai podiume susirinko visi trys prizininkai, žiūrovai tikėjosi matyti gražią, bendrą šventę. Juo labiau kad antras finišavęs australas Oscaras Piastri po lenktynių viešai pasveikino vokietį, pavadinęs jį „tikruoju herojumi“. Visgi realybė podiume pasirodė kiek kitokia.

O. Piastri, vos gavęs šampano butelį, iš karto atsisuko į komandos narį ir ėmė švęsti kartu su „McLaren“. Prie jų netrukus prisijungė ir nugalėtojas Lando Norrisas. Tuo metu N. Hulkenbergas liko stovėti vienas kitoje pakylos pusėje. Tik po kurio laiko L. Norrisas trumpai apipylė jį šampano purslais, tačiau akimirka jau buvo prarasta.

they didn’t spray nico.

oscar looked at lando then looked at his team and sprayed them first instead. lando just won his home gp?



vibes just felt off pic.twitter.com/6dqvQ4FMvX

