Mbappe mama atskleidė, jog 2022 metais įtikino sūnų likti PSG

„Kai Kylianas 2022 m. pratęsė kontraktą su PSG, mes, jo tėvai, prašėme jo pasilikti. Tai buvo vienintelis kartas, kai mes, jo tėvai, įsikišome. Buvo didelis spaudimas, jie pasakė, kad jei jis išeis, atleis darbuotojus, kad yra problemų su televizijos teisėmis, kad tai Paryžius, kad yra naujas treniruočių centras, olimpinės žaidynės, pasaulio futbolo čempionatas.
Kai mačiau jį paliekantį Paryžių, net ir mums perspėjus jį, kad PSG yra arčiau Čempionų lygos trofėjaus nei „Real“, jis vaikiškomis akimis mums atsakė, kad žino tai, bet nesvarbu, nes jis pradeda nuo švaraus popieriaus lapo. Tada aš atrandu Kylianą, kuris svajojo sėdėdamas savo kambaryje. Aikštėje, kai jis žaidžia ir nesigina, aš taip pat atpažįstu savo sūnų. Nuo 4 metų jis nesigynė“, – kalbėjo F. Lamari.
Priminsime, jog K. Mbappe praėjusiame sezone debiutavęs „Real“ gretose pelnė 31 įvartį „La Ligoje“ ir tapo rezultatyviausiu pirmenybių žaidėju.
