Mažeikiškiai pratęsė sutartį su vietiniu jaunuoliu

Jaunasis krepšininkas prie Mažeikių ekipos prisijungė dar pernai ir jau spėjo debiutuoti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovose.
177 cm ūgio gynėjas praėjusiame LKL sezone aikštelėje pasirodė aštuonis sykius, o pirmuosius taškus pelnė rungtynėse su Utenos „Juventus“.
Mažeikiškis ateinančiame sezone ir toliau žais su dviguba licencija ir vilkės Akmenės komandos aprangą Regionų krepšinio lygoje (RKL).
RKL A diviziono 2024–2025 m. sezone Urbaičio statistika siekė 5,1 taško, 2,2 sugriebto kamuolio, 2,9 naudingumo balo per 15,5 žaidimo minutės.
„M Basket“ garbę kitą sezoną gins DeAngelo Eppsas, Ernestas Naruševičius, Pavlo Karasovas, Coltie Youngas, Rokas Gadiliauskas, Jokūbas Stropus ir Mindaugas Motuzas.
