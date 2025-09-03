Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Mažeikiškiai pratęsė sutartį su vietiniu jaunuoliu

2025-09-03 11:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 11:36

Mažeikių „M Basket“ marškinėlius ir toliau vilkės prieš mėnesį 16-ąjį gimtadienį atšventęs Domas Urbaitis, skelbia klubas.

D.Urbaitis lieka „M Basket“ klube (Foto: Lukas Šeputis)

D.Urbaitis lieka „M Basket" klube (Foto: Lukas Šeputis)

0

Jaunasis krepšininkas prie Mažeikių ekipos prisijungė dar pernai ir jau spėjo debiutuoti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovose.

177 cm ūgio gynėjas praėjusiame LKL sezone aikštelėje pasirodė aštuonis sykius, o pirmuosius taškus pelnė rungtynėse su Utenos „Juventus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mažeikiškis ateinančiame sezone ir toliau žais su dviguba licencija ir vilkės Akmenės komandos aprangą Regionų krepšinio lygoje (RKL).

RKL A diviziono 2024–2025 m. sezone Urbaičio statistika siekė 5,1 taško, 2,2 sugriebto kamuolio, 2,9 naudingumo balo per 15,5 žaidimo minutės.

„M Basket“ garbę kitą sezoną gins DeAngelo Eppsas, Ernestas Naruševičius, Pavlo Karasovas, Coltie Youngas, Rokas Gadiliauskas, Jokūbas Stropus ir Mindaugas Motuzas.

