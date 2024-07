Mažai girdėtas, bet vis dar rekordininkas: kas yra jauniausias istorijoje Europos čempionato įvarčio autorius?

Tiesa, dauguma futbolo sirgalių jį prisimena dar ir dėl kito pakankamai garsiai nuaidėjusio dalyko – iš futbolo jam teko pasitraukti neįprastai anksti.

Šveicarijos puolėjui J. Vonlanthenui buvo vos 18 metų ir 141 diena, kai jis įmušė įvartį per Šveicarijos pralaimėjimą 1:3 Prancūzijai 2004 m. Europos futbolo čempionate.

Įdomiausia tai, kad tapęs jauniausiu įvarčio autoriumi Europos čempionatų istorijoje, šveicaras pagerino vos prieš keturias dienas pasiektą Anglijos rinktinės nario Wayne'o Rooney rekordą, kai jis rekordininku tapo įvartį mušęs būdamas 18 metų ir 237 dienų amžiaus.

REKLAMA

REKLAMA

Sakytume be galo didelis talentas ir didelė prieš akis laukianti karjera? Nieko panašaus. J. Vonlanthenas po savo labai ankstyvo blykstelėjimo Europos čempionate, sėkmingai težaidė dar aštuonerius metus bei karjerą uždarė be galo anksti – būdamas vos 26 metų.

REKLAMA

Sportbačius ant vinies jis kabino dėl kelio traumos. Nors daugybė futbolininkų tiesiog be didesnių komentarų gulasi ant operacinės stalo ir vėliau atsigavę tęsia karjeras, tuo metu Kolumbijoje (2011-2012 m. sezonas) „Itagüí“ komandoje ižaidęs atletas teigė esą negalėjęs susitaikyti su perspektyva, kad jam bus atlikta kelio operacija, o futbolas jam jau nebereiškia to paties, ką anksčiau.

Jaunojo rekordininko karjeros pradžia

J. Vonlanthenas savo pirmąjį profesionalo kontraktą pasirašė būdamas vos 16 metų. Parašą ant sutarties jis padėjo su Eindhoveno PSV klubu, kur per 29 rungtynes pelnė penkis įvarčius, nors didžiąją dalį buvo nuomojamas kitiems klubams.

REKLAMA

REKLAMA

2006 m. persikėlė į Salzburgo „Red Bull“ ir ten per ateinančius penkerius metus pelnė 11 įvarčių per 85 rungtynes, taip pat 10 įvarčių per 27 rungtynes „Zurich“ klube, kuriam 2009-2010 m. buvo skolinamas.

2013-aisiais futbolininkas vis tik nusprendė grįžti į futbolą ir žaidė Ciuricho „Grasshoppers" klube. Tačiau, jau niekada nebebuvo toks pat kaip anksčiau, nes iš viso pasirodė aikštėje tik penkis kartus, o 17 rungtynių praleido paskolintas „Shaffhausen“ komandai, kuri žaidė antrame Šveicarijos divizione.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

2014 m. jis persikėlė į Ženevos „Servette" klubą, kur per 32 rungtynes įmušė 10 įvarčių, o pati paskutinė stotelė 2016-2018 m. tapo „Wil" klubas, kur per 66 rungtynes jis įmušė 11 įvarčių. Tad galutinai tašką futbolininkas padėjo, kai jam buvo 32-eji.

Jauniausi Europos futbolo čempionato įvarčių autoriai:

Johanas Vonlanthenas (Šveicarija) - 18 metų, 141 diena

Wayne‘as Rooney (Anglija) - 18 metų, 237 dienos

Renato Sanchesas (Portugalija) - 18 metų, 317 dienų

Draganas Stojkovičius (Serbija) - 19 dienų, 108 dienos

Arda Güleras (Turkija) - 19 metų, 114 dienų

Cristiano Ronaldo (Portugalija) - 19 metų, 128 dienos

Ferencas Bene (Vengrija) - 19 metų, 183 dienos

Cristianas Chivu (Rumunija) - 19 metų, 238 dienos

Patrickas Kluivertas (Nyderlandai) - 19 metų, 353 dienos

Pietro Anastasi (Italija) - 20 metų, 64 dienos