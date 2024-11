Maxas Verstappenas – keturiskart paeiliui „Formulės 1“ pasaulio čempionas

Olandas dar prieš lenktynes sakė, kad planuoja važiuoti saugiau ir nerizikuos, nes situacija čempionate jam tai leidžia daryti. M.Verstappenas savo pažadą ištesėjo, labai aktyviai su „Mercedes“ ir „Ferrari“ pilotais nekovojo, atvažiavo 5-as ir to jam visiškai užteko, nes pagrindinis konkurentas britas Lando Norrisas („McLaren“) liko už olando nugaros.

M.Verstappenas pagal pasaulio čempiono titulų skaičių pavijo Alainą Prostą ir Sebastianą Vettelį. Dabar olandą lenkia tik vokietis Michaelis Schumacheris (7), britas Lewisas Hamiltonas (7) bei argentinietis Juanas Manuelis Fangio (5).

