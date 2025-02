„Mavericks“ po Dončičiaus mainų toliau persekioja nesėkmės – ilgam prarado dar vieną startinės sudėties žaidėją

208 cm centras traumą patyrė rungtyniaudamas su Sakramento „Kings“ ekipą, kuomet pasitempė kelį ir be krepšinio turės praleisti bent 6 savaites.

Tai dar vienas priekinės linijos žaidėjas „Mavericks“ gretose, kuris negali žaisti.

Looks like a hyperextension injury for Daniel Gafford



-The hope would be for no ligament damage



Base case scenario: bone bruise/joint capsule injury



Worst case scenario: ACL tear



-The Mavs are already down AD, Lively and Powell

