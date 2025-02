Finalo MVP tapęs Jokubaitis rėžė jautrią kalbą: „Visos komandos Izraelyje galvoja, kad tai nebėra tas pats „Maccabi“

Trečius metus paeiliui finale Tel Avivo krepšininkams kelią pastojo Jeruzalės „Hapoel“ ekipa ir šįkart mažeikiškio vedami geltonieji pergalės iš savo rankų neišleido 87:72.

Po dvikovos geriausias finalo žaidėjas sulaukė vyriausiojo ekipos trenerio Odedo Kattasho pagyrų, kuris pripažino, jog iš „Barcelona“ ekipos po trijų metų į Izraelį persikėlusio lietuvio adaptacija užtruko.

„Neabejojau, kad laikui bėgant, kaip ir daugelis gynėjų mūsų sistemoje, Rokas pritaps ir bus labai svarbus žaidėjas. Jis atvyko po kelerių metų Eurolygoje iš didelio klubo, tad jo mąstymas skyrėsi nuo to, kas vyksta pas mus. Tai jam buvo labai svarbi savaitė. Jis buvo nuostabus ir dar bus geresnis ateityje“, – džiaugėsi O. Kattashas, kuriam tai buvo pirma laimėta Izraelio taurė kaip treneriui. Du kartus jis ją yra iškovojęs kaip krepšininkas.

Padėką vyriausiajam treneriui po dvikovos atidavė ir R. Jokubaitis.

„Žinojome, kas mūsų laukia. Nesvarbu, kad visą sezoną Europoje žaidėme prastai, bet žinome, kad „Maccabi“ tai yra svarbi taurė ir lyga. Tai didžiausias Izraelio klubas ir mums buvo daromas didesnis spaudimas, nes Eurolygoje nežaidėme kaip norėjome. Noriu padėkoti Odedui, jis tikėjo manimi ir nors mums šis sezonas labai sunkus, bet aš taip pat džiaugiuosi už jį, nes jis yra nuostabus treneris ir mes kovėmės taip pat dėl jo“, – „sports.walla“ po finalo sakė MVP tapęs R. Jokubaitis.

Lietuvos rinktinės įžaidėjas taip pat pasidžiaugė, kad pavyko nutildyti daugybę skeptikų, kurie nebetikėjo šia „Maccabi“ komanda ir jos perspektyvomis.

„Visos komandos Izraelyje galvoja, kad tai nebėra tas pats „Maccabi“, bet mes parodėme Tel Avivo „Hapoel“ ir Jeruzalės „Hapoel“ komandoms, kad nesvarbu kaip mums sekasi Europoje, titulas yra mūsų. Parodėm, kad „Maccabi“ yra „Maccabi“ ir ji niekur nedingo“, – jautriai kalbėjo R. Jokubaitis.

