Rokas Jokubaitis – Izraelio taurės MVP: surengė monstrišką pasirodymą

Rokas Jokubaitis prie pergalės prisidėjo 20 pelnytų taškų (6/10 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.) ir buvo rezultatyviausias savo komandoje. Per 33 žaidimo minutes jis taip pat atkovojo 4 atšokusius kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Įdomu tai, kad pastaruosius du metus finale „Maccabi“ ekipa pralaimėjo būtent „Hapoel“ atstovams, o trečiasis kartas nemelavo.

Antrajame ketvirtyje vienu metu „Maccabi“ pranašumas buvo sumažėjęs iki 2 taškų, tačiau stabilus Lietuvos rinktinės įžaidėjo vadovavimas padėjo savo ekipai trečiajame ketvirtyje pasiųsti varžovus į nokdauną.

Nors ketvirtajame kėlinyje Yonatan Alon auklėtiniai sugrįžo į rungtynes, tačiau „Maccabi“ finišavo užtikrintai.

Po dvikovos mažeikiškis buvo emocionalus atsiimdamas MVP prizą ir drąsiai rėžė, ką galvoja apie šį sezoną, kurio nelaiko sėkmingu.

Eurolygoje Tel Avivo ekipa jau nebeturi šansų patekti į įkrintamąsias varžybas ir yra iškovojusi vos 6 pergales.

„Jei atvirai, tai buvo baisus sezonas, todėl šis titulas mums labai svarbus. Šį kartą man jis kitoks, nes turėjau komandą tempti ant savo pečių – tam reikia didelių kiaušinių“, – šyptelėjo jis, pakartojęs Šarūno Jasikevičiaus pasiekimą, kuris Izraelio taurę buvo laimėjęs 2004 ir 2005 metais.

