„Mavericks“ paskutiniu metimu išrašė pralaimėjimą Stepheno Curry vedamai „Warriors“

Be Luka Dončičiaus rungtyniavusią Dalaso komandą į pergalę atvėdė fantastišką pasirodymą surengęs P.J.Washingtonas. Sunkusis krašto puolėjas pelnė 32 taškus ir sužaidė savo geriausias rungtynes „Mavericks“ gretose. Jis pataikė 12 metimų iš 18 bei atkovojo penkis kamuolius.

Likus žaisti 5 sekundėms puolėjo taškai išvedė „Mavericks“ ekipą į priekį. Kitoje atakoje Klay Thompsonas buvo netikslus ir nutrūko San Fransisko komandos šešių pergalių serija.

PJ WASHINGTON vs WARRIORS! 32 Points 5 Threes 5 Rebounds 5 Steals 3 Assists 2 Blocks The Game Winner pic.twitter.com/IHieQB8Fri

„Mavericks“ šiąnakt vertėsi be kelio skausmus jaučiančio Luka Dončičiaus, o nugalėtojams Kyrie Irvingas įmetė 26 taškus.

Stephenas Curry pelnė 28 taškus ir rungtynių pabaigoje išlygino rezultatą.

STEPH CURRY FROM DOWNTOWN!!!



Dallas Mavericks lead by 1 with 58.3 seconds left 👀pic.twitter.com/SeLRFtSPft