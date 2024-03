Po istorinio Luka Dončičiaus pasirodymo – vaizdingas Kiddo palyginimas su dailininku Picasso

39 taškus pelnęs L. Dončičius (9/11 dvit., 4/13 trit., 9/10 baud.) taip pat atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 10 atšokusių kamuolių.

„Jūs matote kažką tokio reto kaip Picasso. Kiekvieną vakarą jis kažką sukuria <...>. Tai tik parodo, kokiame lygyje jis žaidžia šiuo metu“, – po mačo auklėtinio talentu žavėjosi ir jį su žymiausiu XX amžiaus dailininku pasaulyje Pablo Picasso lygino „Mavs“ strategas Jasonas Kiddas.

L. Dončičius šiuo metu taip pat fiksuoja kitą retą rezultatą, nes paskutinėsė penkeriose rungtynėse trigubus dublius renka su 35 taškų vidurkiu.

Kyrie Irvingas pridėjo 21 tašką, o po jo pelnytų taškų trečiojo kėlinio pabaigoje Teksaso klubas įgijo 16 taškų persvarą. Ketvirtą kėlinį svečiai taip pat pradėjo spurtu ir pelnė 7 taškus be atsako.

Triuškinamos „Pistons“ ekipos žaidėjai neslėpė susierzinimo, o ketvirtajame kėlinyje iš aikštės buvo išvarytas centras Jalenas Durenas, kuris grubiai prasižengė prieš Danielį Gaffordą, o po to grubiai nustūmė prie jo priėjusį PJ Washingtoną.

Nuostabios rungtynės buvo ir kitam europiečiui S. Fontecchio. Pelnydamas 27 taškus jis pagerino savo karjeros rezultatyvumo NBA rekordą.

Prieš tai snaiperis daugiausiai buvo įmetęs 26 taškus. Jis taip pat rungtynėse pataikė komišką tritaškį pirmojo kėlinuko pabaigoje nuo lentos.

Simone Fontecchio beats the shot clock buzzer off the glass 🚨



Mavericks-Pistons | Live on the NBA App

📲 https://t.co/2hLv0kKNn7 pic.twitter.com/hHoa3JIOuU