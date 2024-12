Mato Buzelio taikiklis nusimušė, tačiau be lyderio žaidusi „Bulls“ šventė pergalę

Šiose rungtynėse dėl traumos nežaidė Šarlotės ekipos lyderis LaMelo Ballas, jaučiantis čiurnos ir riešos skausmus.

Po pirmojo ketvirčio svečiai atsilikinėjo 9 taškų skirtumu, tačiau į ilgąją pertrauką išėjo ilsėtis jau pirmaudami 52:46. Trečiąjį ketvirtį vėl laimėjo „širšės“, o ketvirtajame geriau atrodė „Bulls“, kurie kėlinuko pabaigoje pirmavo, o tritaškiu pratęsimą išplėšė „Hornets“ puolėjas Milesas Bridgesas 98:98.

Pratęsimo metu daug daugiau jėgų išsaugojo „Bulls“ ekipa, kuri šioje dvikovoje vertėsi be savo lyderio Zacho Lavine'o, o komandą į pergalę atvedė 23 taškus įmetęs Coby White'as ir 18 pridėjęs Torrey Craigas.

Matas Buzelis šioje dvikovoje per 10 minučių tepelnė 2 taškus, pataikydamas vos 1 iš 6 metimų (0 naud.), taip pat blokavo metimą ir atkovojo 2 atšokusius kamuolius.

„Bulls“ artimiausias NBA reguliariojo sezono rungtynes (01.02) žais su Vašingtono „Wizards“ komanda.

M. Buzelio taškai:

Matas Buzelis making the correct move with the drop step but unable to finish. Then he comes down later in the game and drives into a postup and just eats space with his size finishing over the top.



As he gets stronger he should be adept at punishing these smaller matchups pic.twitter.com/a0MCRY0fbH

