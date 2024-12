Problemų „Knicks“ ekipai kėlęs Jonas Valančiūnas išvydo šiurpią komandos draugo traumą

JV dvikovą pradėjo nuo atsarginių žaidėjų suolo ir įnešė energijos kas minutę rinkdamas po tašką. Jis per 21 minutę pelnė 22 taškus (9/11 dvit, 1/2 trit, 1/1 baud.), taip pat atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 30 naudingumo balų.

Tai trečias kartas, kai lietuviui pavyko šiame sezone pasiekti 20-ies pelnytų taškų ribą.

Ypač gera buvo pirmoji dvikovos dalis, kai nuo suolo 6 minutę aikštėje pasirodęs uteniškis greitai suvertė 16 taškų, o po dviejų kėlinių Briano Keefe auklėtiniai kvėpavo vieniems Rytų konferencijos lyderiams į nugaras 57:59.

Dvikova itin skaudžiai baigėsi 19-mečiui gynėjui B. Carringtonui, kuris trečiajame ketvirtyje gindamasis nuo OGG Anunoby išpuolio krito šalia J. Valančiūno kojų ir galva trenkėsi į parketą.

Bub Carrington leaves the game in a wheelchair after falling on the hardwood headfirst. pic.twitter.com/1pDkDfzdkq