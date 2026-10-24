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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Matas Stanslovas iškovojo bronzos medalį Europos jaunučių bokso čempionate

2026-10-24 21:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 21:35
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Turkijoje vykstančiame Europos jaunučių bokso čempionate Matas Stanslovas pelnė bronzos medalį.

Kovos akimirka | Stop kadras

Turkijoje vykstančiame Europos jaunučių bokso čempionate Matas Stanslovas pelnė bronzos medalį.

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Lietuvis svorio kategorijoje iki 90 kg pasiekė pusfinalį. Tik jame M. Stanslovas teisėjų sprendimu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo prieš rumuną Richardą Ovidiu Ioasafą.

Kovos vaizdo įrašas (nuo 5:53 val.):

Mantas Kavaliauskas buvo per žingsnį nuo medalio, tačiau ketvirtfinalyje po atkaklios kovos patyrė pralaimėjimą. Svorio kategorijoje iki 44 kg kovojęs lietuvis 1:4 (29:28, 28:29, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido kroatui Erdoganui Naserui Bajramovui.

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Kiti lietuviai čempionatą baigė anksčiau.

Adrijus Lysenko (iki 52 kg) 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 26:30) nusileido ukrainiečiui Yehorui Diachenko, o Arnoldas Bajalis (iki 57 kg) tokiu pačiu rezultatu (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo turkui Arasui Bilalo Dogru. Jokūbas Kulvinskas (iki 63 kg) aštuntfinalyje 0:5 (28:29, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29) neprilygo rumunui Raimondui Osvatai. Dominykas Perminas (iki 54 kg) tokiu pat rezultatu (28:29, 28:29, 27:30, 27:30, 28:29) nusileido turkui Miracui Bayzanui. Titas Vitkus (iki 48 kg) aštuntfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido rusui Ivanui Arzhanovskiui, o Armandas Vobalis (iki 66 kg) tokiu pačiu rezultatu (28:29, 27:30, 28:29, 27:30, 26:30) pralaimėjo ukrainiečiui Artemui Tymoshchukui.

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