Matas Stanslovas iškovojo bronzos medalį Europos jaunučių bokso čempionate

Lietuvis svorio kategorijoje iki 90 kg pasiekė pusfinalį. Tik jame M. Stanslovas teisėjų sprendimu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo prieš rumuną Richardą Ovidiu Ioasafą.
Kovos vaizdo įrašas (nuo 5:53 val.):
Mantas Kavaliauskas buvo per žingsnį nuo medalio, tačiau ketvirtfinalyje po atkaklios kovos patyrė pralaimėjimą. Svorio kategorijoje iki 44 kg kovojęs lietuvis 1:4 (29:28, 28:29, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido kroatui Erdoganui Naserui Bajramovui.
Kiti lietuviai čempionatą baigė anksčiau.
Adrijus Lysenko (iki 52 kg) 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 26:30) nusileido ukrainiečiui Yehorui Diachenko, o Arnoldas Bajalis (iki 57 kg) tokiu pačiu rezultatu (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo turkui Arasui Bilalo Dogru. Jokūbas Kulvinskas (iki 63 kg) aštuntfinalyje 0:5 (28:29, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29) neprilygo rumunui Raimondui Osvatai. Dominykas Perminas (iki 54 kg) tokiu pat rezultatu (28:29, 28:29, 27:30, 27:30, 28:29) nusileido turkui Miracui Bayzanui. Titas Vitkus (iki 48 kg) aštuntfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido rusui Ivanui Arzhanovskiui, o Armandas Vobalis (iki 66 kg) tokiu pačiu rezultatu (28:29, 27:30, 28:29, 27:30, 26:30) pralaimėjo ukrainiečiui Artemui Tymoshchukui.
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