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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Jelizaveta Jakimova liko per žingsnį nuo medalio pasaulio jaunimo bokso čempionate

2026-10-23 19:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 19:10
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Juodkalnijos mieste Budvoje tęsiasi pasaulio jaunimo bokso čempionatas.

Jelizaveta Jakimova (LBF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Juodkalnijos mieste Budvoje tęsiasi pasaulio jaunimo bokso čempionatas.

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Geriausiai tarp lietuvių pasirodė iki ketvirtfinalio nukeliavusi Jelizaveta Jakimova. Europos jaunimo vicečempionė iš Lietuvos svorio kategorijoje iki 54 kg kovą dėl medalio rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 28:29, 27:30) pralaimėjo italei Kesiai Realei. Pergalė J. Jakimovai būtų garantavusi mažiausiai bronzą.

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Luka Vitkutė (iki 65 kg) aštuntfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 26:30, 26:30, 27:30) pralaimėjo amerikietei Laurynai Elmore. Matas Naumcevas (iki 75 kg) tame pačiame etape 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) turėjo pripažinti amerikiečio Jameso Gentile'o pranašumą. Daumantas Vilkas (iki 90 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara jau pirmajame raunde nusileido uzbekui Asadbekui Sultanboevui.

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Simonas Puniškis (iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 26:30, 27:30) pralaimėjo amerikiečiui Davidui Arrietai. Tame pačiame etape Edvinas Drutelis (iki 80 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 27:29, 27:29, 28:29, 28:29) nusileido kirgizui Usmanui Kaparovui, o Kornelijus Kerpė (iki 55 kg) tokiu pačiu rezultatu (26:29, 26:29, 26:29, 26:29, 26:29) pralaimėjo brazilui Gustavo Henrique Silvai.

Artūras Majauckas (iki 65 kg) preliminarioje kovoje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido bulgarui Vladimirui Davidovui. Karolina Radžiūnaitė (iki 60 kg) šešioliktfinalyje aiškia persvara antrajame raunde pralaimėjo ukrainietei Viktoriai Roseckai.

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