Jelizaveta Jakimova liko per žingsnį nuo medalio pasaulio jaunimo bokso čempionate

Geriausiai tarp lietuvių pasirodė iki ketvirtfinalio nukeliavusi Jelizaveta Jakimova. Europos jaunimo vicečempionė iš Lietuvos svorio kategorijoje iki 54 kg kovą dėl medalio rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 28:29, 27:30) pralaimėjo italei Kesiai Realei. Pergalė J. Jakimovai būtų garantavusi mažiausiai bronzą.
Luka Vitkutė (iki 65 kg) aštuntfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 26:30, 26:30, 27:30) pralaimėjo amerikietei Laurynai Elmore. Matas Naumcevas (iki 75 kg) tame pačiame etape 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) turėjo pripažinti amerikiečio Jameso Gentile'o pranašumą. Daumantas Vilkas (iki 90 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara jau pirmajame raunde nusileido uzbekui Asadbekui Sultanboevui.
Simonas Puniškis (iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 26:30, 27:30) pralaimėjo amerikiečiui Davidui Arrietai. Tame pačiame etape Edvinas Drutelis (iki 80 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 27:29, 27:29, 28:29, 28:29) nusileido kirgizui Usmanui Kaparovui, o Kornelijus Kerpė (iki 55 kg) tokiu pačiu rezultatu (26:29, 26:29, 26:29, 26:29, 26:29) pralaimėjo brazilui Gustavo Henrique Silvai.
Artūras Majauckas (iki 65 kg) preliminarioje kovoje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido bulgarui Vladimirui Davidovui. Karolina Radžiūnaitė (iki 60 kg) šešioliktfinalyje aiškia persvara antrajame raunde pralaimėjo ukrainietei Viktoriai Roseckai.
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