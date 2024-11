Matas Buzelis pasižymėjo galingu dėjimu ir bloku, tačiau „Magic“ namuose toliau neklumpa

Geriausią gynybos reitingą visoje lygoje turinti „Magic“ anksti išsiveržė į priekį ir po pirmojo ketvirčio jau pirmavo 13 taškų skirtumu, o namuose Floridos valstijos ekipa yra laimėjusi visas 9 šio sezono rungtynes.

Matas Buzelis pralaimėtojų gretose per 25 minutes įmetė 7 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, blokavo metimą, bet pažeidė taisykles 6 kartus ir suklydo 2 sykius.

Lietuvis šiose rungtynėse pasižymėjo dar vienu galingu dėjimu.

MATAS BUZELIS IS THAT DUDE (🎥 @chicagobulls ) pic.twitter.com/kzHADzpyRt

Jis taip pat atliko bloką, tačiau ir pats sykį buvo nugesnintas po įžulaus prasiveržimo.

Jonathan Isaac with another big rejection this time on Buzelis pic.twitter.com/xAkTlFjGBW